Чорлука пропускает матч с «Арсеналом» из-за повреждения

Сегодня, восьмого марта, тульский «Арсенал» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги принимает на своём поле «Локомотив».

Матч пропускает хорватский защитник «железнодорожников» Ведра Чорлука. По информации «Спорт-Экспресса», причиной этого является повреждение. 35-летний футболист должен вернуться в строй уже к матчу против «Сочи».

На данный момент идёт 57-я минута матча, счёт пока не открыт.

Хорватский футболист принял участие в двадцати двух играх «железнодорожников» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Чорлуки с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.