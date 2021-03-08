Лоськов: «Не очень хорошо закончили первую часть чемпионата, поэтому должны исправляться»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Отсутствие Марко Николича в раздевалке, на скамейке насколько повлияет на сегодняшнюю игру?

- Это, конечно, проблема, но не такая большая, потому что в футбол играют футболисты на поле. Они должны показать футбол, на который сейчас способны.

- Многие болельщики тульского «Арсенала» говорят, что сегодня праздник, Международный женский день. В последнее время «Локомотив» не очень удачно играет в Тула. А если вспоминать последние две игры, то можно сказать, что печально. Насколько есть в команде реваншистское настроение?

- Реваншистского настроения нет, для нас сейчас каждая игра как на вес золота, мы выходим играть только на победу, побеждать. Мы не очень хорошо закончили первую часть чемпионата, поэтому должны исправляться перед своими болельщиками. Конечно, не все игры у нас были удачными, и мы порой проигрывали. Но когда-то все должно измениться. Мы хотим это изменить, посмотрим. Игра покажет.