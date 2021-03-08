Смолов забил впервые с сентября

«Локомотив» играет на выезде против тульского «Арсенала» в двадцать первом туре российской Премьер-лиги.

На 71-й минуте гол на свой счёт записал нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов, отправивший мяч с левого края штрафной площади в дальнюю девятку ворот «Арсенала». Таким образом, российский футболист забил свой первый гол в официальных матчах с 27 сентября. Интересно, что через несколько минут Смолов отметился голевой передачей, найдя в чужой штрафной Мурило.

На данный момент идёт 77-я минута, «Локомотив» впереди со счётом 2:0.

Таким образом, «Локомотив» может закрепиться на седьмом месте в РПЛ, а тульский клуб рискует опуститься в зону вылета.