Лисакович и Камано - в старте «Локомотива» на матч с «Арсеналом»

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» определились со стартовыми составами команд на поединок 21-го тура российской Премьер-лиги.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов, Бауэр, Ткачёв, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Матч между «оружейниками» и «железнодорожниками» состоится в Туле сегодня, восьмого марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этим поединком «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Локомотив» находится на восьмой позиции. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.