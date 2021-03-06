Хацкевич: «С задачей по Мирзову справились. От Глушакова большой опасности не исходило»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Химками» (0:0).

- Достаточно тяжелая игра, понятно, что сразу после сборов, климат другой, качество поля другое, соперник - тоже достаточно тяжелая обученная команда, с которой тяжело играть. Мы это помним по первому нашему матчу, плюс команда укрепилась, достаточно хорошие квалифицированные футболисты пришли. В принципе, если так брать по итогам двух игр, четыре очка - неплохое начало.

- Насколько оправдала себя в первой половине матча ставка на игру с одним нападающим? На что был расчет?

- Расчет был на то, что у нас в запасе остался еще один нападающий, Щёткин. После игры с «Тамбовом» он получил такое сотрясение и к этому матчу не готовился. Думали, что во втором тайме будет больше пространства за спиной, и Муллин более быстрый футболист. Поэтому мы больше насытили центральную зону и исходили из игры еще «Химок», потому что у них в середине тоже много футболистов, и мы насытили центральную зону.

- Очевидно, был план по нейтрализации Мирзова и Глушакова. Довольны ли вы тем, как удалось его реализовать?

- В первом тайме Мирзов вообще ничего не создал, во втором - у него были входы в штрафную, но если сыграли на ноль, пытались играть так, чтобы один в один не оставлять. Должна была быть страховка, потому что индивидуально сильный футболист, он может обыграть. С этой задачей по Мирзову мы справились. Глушаков больше во втором тайме вел игру, но такой большой опасности от него не исходило.

- Произведенные во втором тайме замены не усилили игру команды и не позволили отодвинуть игру от своих ворот. Это вы не угадали с заменами или игроки не смогли вкатиться?

- Тяжело войти в такую игру, когда, может быть, территориальное преимущество было у команды «Химки», но я не скажу, что игроки, которые вышли на замену… Камиль пару раз неплохо зацепился, разгонял наши атаки, тот же Джови момент у ворот соперника создал. Тут уже момент на совести судьи, вот этот штрафной на 92-й минуте. Каждый из них внес свои определенные усилия и помощь даже в наборе этого одного очка.

- Довольны ли вы тем, как команда сегодня во втором тайме выходила из-под давления?

- Здесь у нас были проблемы, но я это больше спишу на качество поля.