Хацкевич: «Гогуа играет в обороне, исходя из соперника»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас сегодня снова экспериментальный центр обороны, Седрик Гогуа уже достаточно восстановился, чтобы выходить в стартовом составе? И почему в связке с ним не Байрыев, не Кверквелия, а Кожемякин?

- То, что Гогуа в составе, это исходя из соперника, кто предположительно может играть в атаке у команды «Химок», учитывая погодные условия и состояние футболистов. Гогуа более быстрее, надеюсь, что тех 20 дней или чуть меньше, в которые он тренировался, этого хватит, чтобы он надежно сыграл в обороне.