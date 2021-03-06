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Черевченко: «Счёт закономерный, во втором тайме намного лучше играли, чем соперник»

06 Марта 2021, 18:46,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра была боевой, потому что очки нужны как «Ротору», так и на. Скажу, что после матча поблагодарил ребят, у нас были хорошие моменты. Счет закономерный, но мы во втором тайме намного лучше играли, чем соперник.

- Во втором тайме несколько удивила игра Идову, который был чуть ли не в роли центрального нападающего. Это решение было принято в раздевалке в перерыве или же до матча отрабатывали что-то подобное?

- Это неожиданно для соперника, когда он появлялся в этой зоне, так как мы сегодня играли без номинальных нападающих, потому что тяжело было цепляться за мячи. На Мирзова 3-4 игрока сразу выдвигались. Второй тайм здорово сыграли. Единственное, не хватало последней передачи
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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