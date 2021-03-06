Маевский: «По второму тайму к победе, возможно, были чуть ближе «Химки»

Полузащитник «Ротора» Иван Маевский на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Химками» (0:0).

- О дебюте на «Волгоград Арене» и эмоциях после матча.

- Эмоции потрясающие, потому что первая домашняя игра. Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать даже в такую прохладную погоду. Поддержка была супер, здорово. Эмоции только потрясающие. К сожалению, не смогли победить, но для нас все-таки каждое очко сейчас на вес золота. Тяжелая игра, но эмоции отличные.

- О тренерской установке в перерыве матча.

- В перерыве сказал продолжать в том же духе, что будет очень сложная игра, очень тяжелое поле, будет много единоборств и борьбы, что должны будем не уступать, играть компактно и продолжать делать то, что делали раньше в первом тайме. Но он, наверное, получился с нашей стороны более целостным, чем второй. Как-то во втором потяжелее, посложнее было нам, немножко упростили игру.

- Об игре в начале второго тайма.

- Я не знаю, бывает после перерыва сложно влиться в игру. Можно сказать, что мы не сразу пришли в себя и могли за это поплатиться. «Химки» стали немножко активнее играть во втором тайме, и мы как-то упростили игру. Надо было успокоиться, взять мяч под контроль, что у нас не получалось. Был довольно продолжительный отрезок, когда нам все-таки сложно было.

- О малом количестве опасных моментов и качестве поля.

- Да, тяжелое поле, плюс команды не хотели уступать друг другу. Здесь все очевидно, так как каждый хотел заработать очки. Для нас сейчас каждая игра важна, каждое очко на вес золота, поэтому мы хотели победить, так же как и соперник, поэтому была такая тяжелая игра с двух сторон. Отсюда малое количество голевых моментов.

- О «Химках».

- В принципе, «Химки» играли так, как мы к этому готовились. Тренерский штаб хорошо разобрал их игру. Мы знали их сильные и слабые стороны. На протяжении ряда игр они показывали, что у них дисциплинированная команда. Это мы и увидели.

- Ничья сегодня - это потеря очков или приобретение?

- Думаю, что по ходу матча была плюс-минус равная игра. По второму тайму к победе, возможно, были чуть ближе «Химки». У нас был хороший момент у Зурико во втором тайме. У них таких стопроцентных моментов не было, но все-таки ничья - закономерный итог сегодняшней игры.