Корян подписал новый контракт с «Химками»

Полузащитник Аршак Корян продлил контракт с «Химками» на «долгосрочный» период. Об этом сообщил официальный сайт подмосковного клуба. Предполагается, что хавбек останется в нынешней команде до лета 2024 года.

25-летний армянин проводит в «Химках» третий сезон и за это время вышел на поле в 79 поединках.

- Думаю, тогда в 2018-м я сделал правильный выбор. Здесь мне все очень нравится, у нас сплоченная команда. Большинство ребят остались со времен ФНЛ, - цитирует Коряна клубный сайт «Химок».

Корян родился в Сочи и является воспитанником «Локомотива», за который провел один сезон. Также футболист имеет опыт выступления в Эредивизие за «Витесс».