Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Ротор» так и не забил «Химкам», а в концовке мог проиграть

06 Марта 2021, 18:26,

Новички сезона 2020/21 РПЛ «Ротор» и «Химки» провели «сухой» матч 21-го тура. При этом команда из Волгограда постоянно осаждала чужие ворота и создавала моменты. Чаще других на острие оказывался Зурико Давиташвили, да и Седрик Гогуа мог точнее пробить после подачи углового. У гостей был супершанс на победу в концовке, Резиуан Мирзов продвинулся на ударную позицию и попал в штангу.

Ничья 0:0, «Ротор» остается на 13-м месте, его соперник - десятый.

Протокол игры  
Ротор 0:0 Химки
Чондрич Йосип Макаров Сергей Кожемякин Олег Гогуа Седрик   89' Шомко Дмитрий Маевский Иван Песегов Евгений   30'   69' (Муллин Камиль (   69') Кипиани Николай   73' (Фламарион (   73') Жигулёв Илья   83' (Алейник Олег (   83') Давиташвили Зурико Понсе Андрес   51'
Запасные: Арабидзе Георгий Медведь Владимир Степанов Данил Репин Никита Кверквелия Соломон Серченков Сергей Байрыев Азат Обухов Игорь
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Боженов Кирилл Камышев Илья Дагерстоль Филип Идову Брайн Могилевец Павел Глушаков Денис Мирзов Резиуан
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Логашов Арсений Глушенков Максим Жумабеков Максим Алиев Камран
06 марта. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Ротор
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