«Ротор» так и не забил «Химкам», а в концовке мог проиграть

Новички сезона 2020/21 РПЛ «Ротор» и «Химки» провели «сухой» матч 21-го тура. При этом команда из Волгограда постоянно осаждала чужие ворота и создавала моменты. Чаще других на острие оказывался Зурико Давиташвили, да и Седрик Гогуа мог точнее пробить после подачи углового. У гостей был супершанс на победу в концовке, Резиуан Мирзов продвинулся на ударную позицию и попал в штангу.

Ничья 0:0, «Ротор» остается на 13-м месте, его соперник - десятый.