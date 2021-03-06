«Ротор» так и не забил «Химкам», а в концовке мог проиграть

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06 Марта 2021, 18:26,
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Новички сезона 2020/21 РПЛ «Ротор» и «Химки» провели «сухой» матч 21-го тура. При этом команда из Волгограда постоянно осаждала чужие ворота и создавала моменты. Чаще других на острие оказывался Зурико Давиташвили, да и Седрик Гогуа мог точнее пробить после подачи углового. У гостей был супершанс на победу в концовке, Резиуан Мирзов продвинулся на ударную позицию и попал в штангу.
Ничья 0:0, «Ротор» остается на 13-м месте, его соперник - десятый.
Протокол игры
Чондрич Йосип • Макаров Сергей • Кожемякин Олег • Гогуа Седрик • 89'Шомко Дмитрий • Маевский Иван • Песегов Евгений 30' 69' ( Муллин Камиль ( 69') • Кипиани Николай 73' ( Фламарион ( 73') • Жигулёв Илья 83' ( Алейник Олег ( 83') • Давиташвили Зурико • Понсе Андрес 51'
Запасные: Арабидзе Георгий • Медведь Владимир • Степанов Данил • Репин Никита • Кверквелия Соломон • Серченков Сергей • Байрыев Азат • Обухов Игорь
Лантратов Илья • Тихий Дмитрий • Данилкин Егор • Филин Александр • Боженов Кирилл • Камышев Илья • Дагерстоль Филип • Идову Брайн • Могилевец Павел • Глушаков Денис • Мирзов Резиуан
Запасные: Тихонов Михаил • Хомич Дмитрий • Генералов Егор • Логашов Арсений • Глушенков Максим • Жумабеков Максим • Алиев Камран
06 марта. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Химки, Ротор