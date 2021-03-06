​Полиция задержала фанатов, выбежавших на поле в матче РПЛ

По ходу матча российского чемпионата между «Ротором» и «Химкам» на футбольное поле выбежали двое болельщиков. В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что фанаты были задержаны полицией. Речь идёт о мужчинах в возрасте восемнадцати и тридцати семи лет. Первый из них ранее судимый.

Предполагается, что выбежавшие на поле зрители находились под действием алкоголя. В отношении мужчин были составлены административные протоколы.

Напомним, что матч между «Ротором» и «Химками» завершился вничью. За девяносто игровых минут команды не смогли организовать хотя бы гол.