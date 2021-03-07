Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Дагерстоль: «Очень рад дебютировать за «Химки», жаль, что не удалось победить»

07 Марта 2021, 00:27,

Полузащитник «Химок» Филип Дагерстоль на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ротором» (0:0).

- Как оцените свой дебют в официальном матче за «Химки»?

- Это был тяжелый матч.  Поле не позволяло нам показать свою игру, и мы были вынуждены играть верхом. Я очень рад дебютировать за «Химки», жаль, что не удалось победить.

- Вы играли сегодня в опорной зоне, хотя номинально являетесь защитником. Насколько для вас это было непривычно?

- На самом деле нормально. Я провел несколько тренировок в этом амплуа, и в прошлой команде я  иногда играл в полузащите. Поэтому не сказал бы, что это что-то новое для меня. Я готов помогать своей команде на любой позиции.

- Не самая приятная погода сегодня была в Волгограде, тяжелые условия сказались на результате?

- Да, наверное. Как я сказал,  у нас не всегда получалось вести игру. Мы хорошо оборонялись, но хотелось бы больше владеть мячом.

- Какие сложились впечатления о российской Премьер-лиге?

- Сегодня, как и в тех играх, которые я видел, был высокий темп и много единоборств. Мне это нравится, я получил огромное удовольствие от такого футбола.

- Что можете сказать о Волгограде и стадионе чемпионата мира?

- Стадион потрясающий, но погода сегодня была не очень. При этом вся команда отлично сыграла в обороне, наши центральные защитники выиграли практически все единоборства, и во многом благодаря этому мы не пропустили.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Филип Дагерстоль
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