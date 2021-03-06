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Черевченко: «Задача-максимум - остаться в Премьер-лиге»

06 Марта 2021, 16:37,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Химок» достаточно серьезные кадровые проблемы. Они вас настораживают, или у вас хорошая взаимозаменяемость в составе?

- Я бы не сказал, что у нас проблемы. Проблемы возникли, но что смогли, смотрели по тренировочному процессу и пришли к такому составу.

- Изменения, которые произошли в связи с дисквалификациями и травмами, они скажутся на стилистике игры «Химок», или вы будете играть в свой футбол?

- Мы будем играть в свой футбол. Главное, что футболисты выйдут сегодня вместо других футболистов.

- Впечатляющая серия у вашей команды в чемпионате: 7 матчей без поражений, а место в турнирной таблице, которую многие от вашей команды не ожидали. А есть ли задача-максимум, кроме как побеждать в каждом матче?

- Задача-максимум - остаться в Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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