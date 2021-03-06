Черевченко: «0 ударов в створ что в наши ворота, что в ворота соперника. Всё закономерно»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ротором» (0:0).

- Боевая игра. Счет, я думаю, закономерный. Если так разобрать, моменты были и у нас, не хватало последней передачи в штрафную. А так статистику смотрел, быстро пробежался - ноль ударов в створ что в наши ворота, что в ворота соперника. Всё закономерно.

- Насколько тяжело было заменить Трошечкина и Кухарчука в стартовом составе?

- Когда из основного состава выпадает три человека, это как бы игроки основы, будем дальше смотреть. Понятно, что возникнут проблемы у тренерского штаба, так как связи уже были наиграны, ребята знали, что делать, знали свои маневры. Те кто их заменил, здорово сыграли.

- Как оцените дебют Филипа Дагерстоля?

- Филип - класс видно у футболиста?

- Ничья в пользу «Химок» или все же рассчитывали на большее?

- Я думаю, что любая команда перед игрой рассчитывает на большее. Еще раз повторю, второй тайм, я считаю так, что мы переиграли соперника.

- Почему решили не использовать ни одной замены?

- Меня устраивали те футболисты, которые были на поле.

- За счет чего удалось изменить ход матча?

- Был разговор в раздевалке, объяснили ошибки и как лучше играть в атаке.

- Подключение к атаке Идову - это персональное задание?

- А для чего держать пять защитников в обороне, если владеем преимуществом?