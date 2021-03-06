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Тихий: «Чуть добавили в агрессии и хотели дожать соперника. Увы…»

06 Марта 2021, 18:40,

Лучший футболист матча «Ротор» - «Химки» (0:0) Дмитрий Тихий поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Устраивает ли вас такой результат?

- Думаю, что такой результат наверняка не устраивает ни нас, ни «Ротор». Каждая команда хочет победить. Тяжелое поле, тяжелая погода, боевая ничья. Что еще могу сказать? Хотели победить, но сегодня вышло так, как вышло.

- В первом и втором тайме «Химки» выглядели совершенно по-разному. Что было сказано и сделано в раздевалке в перерыве? Потому что «Химки», которые в первой половине больше оборонялись, пошли в атаку и практически все 45 минут в этой атаке провели.

- Что было сказано в перерыве - я не могу говорить на камеру. Что состоялось в раздевалке, остается в раздевалке. Ребята все понимали, что нам нужны были очень сильно эти три очка,  мы хотели выиграть этот матч, поэтому, наверное, немного чуть добавили в агрессии и хотели дожать соперника. Увы…
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Дмитрий Тихий
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