Хацкевич: «Думаю, что Зурико прорвёт»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча с «Химками» (0:0) ответил на вопросы об отдельных игроках и газоне.

- В каком из ближайших матчей прорвет Зурико?

- Надо парня поддерживать, он сам создает столько моментов. Хладнокровие, класс и мастерство придут с опытом. То, что он делает, обостряет игру, эти моменты у него есть. Осталось только почувствовать уверенность и забить. Думаю, что его прорвет.

- Второй матч кряду с капитанской повязкой играет Макаров. С чем это связано?

- Я говорил и на предматчевом флеш-интервью, что это мое решение.

- До конца чемпионата команде предстоит встретиться с клубами из первой восьмерки, за исключением встречи следующего тура с Екатеринбургом. Считаете потерю очков с «Химками» критичной?

- Я не считаю потерю очков в сегодняшнем матче. Каждое очко идет в копилку, мы готовимся от игры к игре. Следующая игра у нас с «Уралом», а то, что будет дальше, уже будем готовиться. Нет команд, которых нельзя обыграть.

- К «Химкам» команда готовилась в Турции. Где она проведет подготовку к матчу с «Уралом»?

- Мы достаточно долгий период были в Турции. Сейчас ребята получают два дня выходных. 9 числа, учитывая погодные условия и то, что в Волгограде негде готовиться, нет поля с подогревом, будем готовиться в Кратово под Москвой.

- Оцените качество сегодняшнего газона?

- Могу сказать, что на сегодняшний момент оно неудовлетворительное.