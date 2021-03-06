Хацкевич: «Думаю, что Зурико прорвёт»

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06 Марта 2021, 20:52,
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча с «Химками» (0:0) ответил на вопросы об отдельных игроках и газоне.
- В каком из ближайших матчей прорвет Зурико?
- Надо парня поддерживать, он сам создает столько моментов. Хладнокровие, класс и мастерство придут с опытом. То, что он делает, обостряет игру, эти моменты у него есть. Осталось только почувствовать уверенность и забить. Думаю, что его прорвет.
- Второй матч кряду с капитанской повязкой играет Макаров. С чем это связано?
- Я говорил и на предматчевом флеш-интервью, что это мое решение.
- До конца чемпионата команде предстоит встретиться с клубами из первой восьмерки, за исключением встречи следующего тура с Екатеринбургом. Считаете потерю очков с «Химками» критичной?
- Я не считаю потерю очков в сегодняшнем матче. Каждое очко идет в копилку, мы готовимся от игры к игре. Следующая игра у нас с «Уралом», а то, что будет дальше, уже будем готовиться. Нет команд, которых нельзя обыграть.
- К «Химкам» команда готовилась в Турции. Где она проведет подготовку к матчу с «Уралом»?
- Мы достаточно долгий период были в Турции. Сейчас ребята получают два дня выходных. 9 числа, учитывая погодные условия и то, что в Волгограде негде готовиться, нет поля с подогревом, будем готовиться в Кратово под Москвой.
- Оцените качество сегодняшнего газона?
- Могу сказать, что на сегодняшний момент оно неудовлетворительное.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ротор, Александр Хацкевич, Зурико Давиташвили