Федотов: «Заболотный поверил в себя, как бы это не выглядело, может быть, в его возрасте»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (4:0).

- «Сочи» набрал хороший ход, серия побед, ни одного поражения дома и уже третье место в таблице. Чем вы это объясняете?

- Хорошим отношением к тренировочному процессу всех без исключения, хорошими амбициями наших футболистов, они почувствовали вкус побед, вкус командной игры, вкус жизни, радость от футбола. Это самое главное, поэтому мы на этом и стоим, чтобы в тяжелой непростой работе, творчестве получать удовольствие.

- В этом сезоне Антон Заболотный очень полезен. В чем рецепт его эффективных действий?

- Мы опять же говорим, что человек поверил в себя, как бы это не выглядело, может быть, в его возрасте. Уверенность в своих силах, в команде, в плече товарища. Окрыляет вызов в сборную, конкуренция, которую он там составляет. Все факторы и желание прогрессировать, несмотря на свой возраст. Мы видим, что люди еще в 44 подписывают контракты и в 38 забивают голы и являются лучшими бомбардирами. Если возьмем Месси, там 33 и 18 забитых голов, Ибрагимович тоже один из лучших бомбардиров в Серии А. Хорошее отношение к себе, тренировочному процессу, желание, прежде всего, доказать самому себе, взгляд в будущее.

- Известно состояние Тимофея Маргасова?

- Там есть проблемы, напряглась приводящая мышца, поэтому есть альтернативная замена по позиции. Не было смысла, был комфортный счет, просто сняли, чтобы не усугубить это напряжение.

- Что по Попову и Варданяну, когда их ждать?

- Ивелин уехал на контрольное обследование в Испанию. По приезду он уже присоединится к общей группе, все посмотрит, хорошо взвесит и уже будет работать с основной командой на футбольной поле. К сожалению, Эрик провел на сборах пару матчей, казалось, что все было нормально, но по приезду сюда при смене грунта он почувствовал дискомфорт. На данный момент не участвует в тренировочном процессе и занимается по индивидуальной программе.