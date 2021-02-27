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Терехов: «В раздевалке «Сочи» нет разговоров о еврокубках, поверьте мне»

27 Февраля 2021, 21:12,

Лучший футболист матча «Сочи» - «Арсенал» (4:0) Сергей Терехов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Практикуете ли вы единоборства?

- Нет. Я практикую игру в футбол, а единоборства - нет, не участвую в этом.

- Настроение просто огненное продемонстрировали футболисты «Сочи» во втором тайме. Чего не хватало в первой половине игры?

- Я бы не сказал, что нам чего-то не хватало, мы играли так же собранно, проходили комбинации, просто немного не хватало в завершающей стадии. Во втором  тайме в перерыве чуть подправили моменты, во втором тайме стали агрессивнее играть, с флангов начали делать доставки, и сразу пошли голы.

- Аппетит приходит во время чемпионата? Это не первый ваш гол. Есть ли какая-то планка по забитым мячам?

- Да нет, я думаю, главное - победы команды, чтобы футбольный клуб «Сочи» был как можно выше в турнирной таблице.

- Начинают звучать разговоры о еврокубках. Не преждевременно ли?

- У нас в раздевалке этих разговоров нет, поверьте мне, мы идем от матча к матчу, поэтому у нас все спокойно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Сергей Терехов
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