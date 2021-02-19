Парфёнов: «Задача была - вернуть игрокам уверенность»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на клубном канале в YouTube подвёл итоги сборов.

- Практически всё мы выполнили, есть как раз моменты предстоящего матча, мы хотели эти моменты закрыть. В этом плане мы довольны отношением команды, всеми действиями. Конечно, есть моменты технического, тактического характера, которые хотелось бы поправить, но идеального ничего не бывает. Это часть сборов и тренировочного процесса.

У нас достаточно квалифицированные футболисты, задача была - им вернуть уверенность, чтобы они почувствовали, что все в их силах, отдаче, желании, мастерстве. Как раз задача была в это русло направить команду. Они мастера, поэтому здесь и находятся.

Сборы? Каждый матч играешь в разном состоянии, что накануне было проделано, поэтому сейчас неправильно говорить, какой матч отдельно понравился, какой выделить. Были хорошие моменты в каждом матче, которые хотелось бы видеть и в чемпионате. Конкретно говорить, наверное, тоже неправильно.