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Парфёнов: «Задача была - вернуть игрокам уверенность»

19 Февраля 2021, 10:10,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на клубном канале в YouTube подвёл итоги сборов.

- Практически всё мы выполнили, есть как раз моменты предстоящего матча, мы хотели эти моменты закрыть. В этом плане мы довольны отношением команды, всеми действиями. Конечно, есть моменты технического, тактического характера, которые хотелось бы поправить, но идеального ничего не бывает. Это часть сборов и тренировочного процесса.

У нас достаточно квалифицированные футболисты, задача была - им вернуть уверенность, чтобы они почувствовали, что все в их силах, отдаче, желании, мастерстве. Как раз задача была в это русло направить команду. Они мастера, поэтому здесь и находятся.

Сборы? Каждый матч играешь в разном состоянии, что накануне было проделано, поэтому сейчас неправильно говорить, какой матч отдельно понравился, какой выделить. Были хорошие моменты в каждом матче, которые хотелось бы видеть и в чемпионате. Конкретно говорить, наверное, тоже неправильно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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