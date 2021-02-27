Парфёнов: «Нельзя проваливать матч и за пять минут получать три мяча»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на очень короткой пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:4).

- Какой комментарий? Нельзя проваливать матч и за пять минут получать три мяча. Здесь вопросов много ко всем, и нам, и игрокам. Долго я не буду ничего комментировать.

- Было ли преимущество у «Сочи», который уже провел один официальный матч в этом году? А ваша команда только таким образом вкатывается?

- Да нет, у нас был один официальный матч, мы на Кубок играли. Спасибо.