Парфёнов: «Нельзя проваливать матч и за пять минут получать три мяча»

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27 Февраля 2021, 21:45,
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на очень короткой пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:4).
- Какой комментарий? Нельзя проваливать матч и за пять минут получать три мяча. Здесь вопросов много ко всем, и нам, и игрокам. Долго я не буду ничего комментировать.
- Было ли преимущество у «Сочи», который уже провел один официальный матч в этом году? А ваша команда только таким образом вкатывается?
- Да нет, у нас был один официальный матч, мы на Кубок играли. Спасибо.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов