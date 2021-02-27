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Парфёнов: «Нельзя проваливать матч и за пять минут получать три мяча»

27 Февраля 2021, 21:45,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на очень короткой пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:4).

- Какой комментарий? Нельзя проваливать матч и за пять минут получать три мяча. Здесь вопросов много ко всем, и нам, и игрокам. Долго я не буду ничего комментировать.

- Было ли преимущество у «Сочи», который уже провел один официальный матч в этом году? А ваша команда только таким образом вкатывается?

- Да нет, у нас был один официальный матч, мы на Кубок играли. Спасибо.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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