Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Гендиректор «Арсенала»: «Мы провалили первую часть сезона РПЛ»

31 Декабря 2020, 08:59,

Евро-Футбол.Ру

Дмитрий Балашов, занимающий пост гендиректора тульского «Арсенала», прокомментировал выступление команды в первой половине сезона-2020/2021 чемпионата России.

«Мы провалили эту часть сезона. Неудачи вызваны несколькими причинами. Самая главная: катастрофическое количество травм футболистов. В лазарете команды побывали 22 игрока. Коронавирус тоже не обошел стороной. Есть и судейский фактор», - приводит слова руководителя пресс-служба клуба.

По итогам 19 туров Премьер-лиги «Арсенал» набрал 14 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч тульский коллектив проведет на выезде против «Сочи». Встреча состоится 27-го февраля 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Балашов
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