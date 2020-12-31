Гендиректор «Арсенала»: «Мы провалили первую часть сезона РПЛ»

Дмитрий Балашов, занимающий пост гендиректора тульского «Арсенала», прокомментировал выступление команды в первой половине сезона-2020/2021 чемпионата России.

«Мы провалили эту часть сезона. Неудачи вызваны несколькими причинами. Самая главная: катастрофическое количество травм футболистов. В лазарете команды побывали 22 игрока. Коронавирус тоже не обошел стороной. Есть и судейский фактор», - приводит слова руководителя пресс-служба клуба.

По итогам 19 туров Премьер-лиги «Арсенал» набрал 14 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч тульский коллектив проведет на выезде против «Сочи». Встреча состоится 27-го февраля 2021-го года.