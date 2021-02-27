Федотов: «Надо отдать должное «Арсеналу»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (4:0).

- Непростое начало, и команда непростая, команда играющая, хорошо может взаимодействовать, хорошая быстрая атака, поэтому было непросто, тревожно. Команда остро контратаковала, скажу, что каких-то стопроцентных шансов не было, но было несколько стандартных положений. Это в современном футболе всегда тревожно и опасно. Мы справились, выдержали, имели свои несколько хороших моментов. Надо отдать должное сопернику, первый работали очень четко, была насыщенная оборона, было мало зон. Мы чуть-чуть грешили неточными передачами в заключительной фазе и фазе построения атакующих действий. Но гол вскрыл игру, уже второй быстро забитый гол… стало уже понятно, что ребята раскрепостились и показали очень симпатичный динамичный и комбинационный футбол с красивыми забитыми голами.

- Что вы поменяли в перерыве, потому что второй тайм получился просто фееричным?

- Мы обратили внимание на то, что нужно успокоиться, сделать простые передачи, убрать эти потери, расставиться, использовать то, что мы готовили к игре, и делать это более четко. Когда мы и в первом тайме наигрывали, что планировали, отсюда выходили острые моменты. Фланговая атака, которая привела к голу, она классическая. 70% голов забиваются после фланговых атак. В дальнейшем второй быстро забитый гол, раскрепостились, побежали. И соперник видимо уже тоже понял, и мы делали все, что нам позволяли.

- Вы подписали Дениса Адамова. Будет ли вообще у него шанс? Он получал практику в ФНЛ за «Краснодар-2», а сейчас перешел в команду, в которой голкипер есть. С какой целью его подписывали?

- В этой позиции ничего не стоит на месте, всё требует усиления. Да, первый номер есть, но сами понимаете, все в руках всевышнего. Нужно работать, прогрессировать, есть кубковые матчи, где, возможно, Адамов получит свой шанс.

- В этом году первые таймы у «Сочи» получаются не так ярко, зато во втором очень хорошо набираете. Чем это объясните?

- Возьмите любой поединок Лиги чемпионов, Лиги Европы, там в первом тайме все напряженные. Есть силы, команды четко выполнят задание тренера. Хорошее было противоборство, поэтому не всегда все получается, и есть перерыв, в котором можно сделать какие-то корректировки, но нам это удалось. Удалось, прежде всего, успокоить, потому что мы были на верном пути. Нужно было продолжить, использовать слабости, которые мы видели в игре соперника. Более четко этим пользоваться, это у нас получилось.