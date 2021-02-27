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Федотов: «Гол вскрыл игру, и мы уже порезвились на совесть»

27 Февраля 2021, 21:39,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (4:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- На самом деле хорошая команда, хорошее сопротивление, футбол состоит из двух таймов, потому и в первом были очень неплохие ситуации, когда мы могли открыть счет. Но опять же скажем, что соперник квалифицированно и грамотно оборонялся. Была насыщенная оборона, и нам было непросто. Но вот гол вскрыл игру, и мы уже порезвились на совесть.

- В последние 15 минут вы заменили практически всех лидеров, всех автором голов и главного диспетчера. Это возможность получить игровое время тем, у кого его мало?

- Конечно,  парни как работают на тренировках, достойны и выхода в стартовом составе, поэтому не сожжем всех сразу выпустить, здесь такая возможность, и счет позволял сделать эти замены. Барсова поздравляю с дебютом в РПЛ. Как он сам сказал, два года к этому шел. Я думаю, что он шел не два года, а все свое время, что находится в футболе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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