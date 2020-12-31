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Балашов: «Жирков и Кокорин могли оказаться в «Арсенале»

31 Декабря 2020, 09:14,

Евро-Футбол.Ру

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о несостоявшихся переходах защитника Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина в летнее трансферное окно.

«Слухи про Кокорина и Жиркова? Да, оба могли перейти в «Арсенал». Предметно общались с игроками, но не сложилось», - приводит слова руководителя пресс-служба тульского клуба.

В настоящий момент Жирков защищает цвета петербургского «Зенита», а Кокорин выступает за московский «Спартак».

После 19 туров чемпионата России «Арсенал» набрал 14 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Следующий поединок тульская команда сыграет на выезде против «Сочи». Матч пройдет 27-го февраля 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Тула, Александр Кокорин, Юрий Жирков, Дмитрий Балашов
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Комментарии (1)
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0
блок
31 Декабря 2020, 09:33
У Арсенала было 2 забивалы Луценко и Лесовой. Что сделал Аджоев , когда Луценко получил травму? Правильный ответ: Продал Лесового. Потом спрашивают идиоты, почему никто не забивает у Арсенала...
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