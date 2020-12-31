Балашов: «Жирков и Кокорин могли оказаться в «Арсенале»

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31 Декабря 2020, 09:14,
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Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о несостоявшихся переходах защитника Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина в летнее трансферное окно.
«Слухи про Кокорина и Жиркова? Да, оба могли перейти в «Арсенал». Предметно общались с игроками, но не сложилось», - приводит слова руководителя пресс-служба тульского клуба.
В настоящий момент Жирков защищает цвета петербургского «Зенита», а Кокорин выступает за московский «Спартак».
После 19 туров чемпионата России «Арсенал» набрал 14 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Следующий поединок тульская команда сыграет на выезде против «Сочи». Матч пройдет 27-го февраля 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Тула, Александр Кокорин, Юрий Жирков, Дмитрий Балашов