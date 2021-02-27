«Сочи» забил 4 мяча «Арсеналу» всего за 16 минут и вышел на третье место

«Сочи» уверенно стартовал в 2021 году. После победы над «Краснодаром» в Кубке команда Владимира Федотова разнесла оборону «Арсенала» со счётом 4:0, забив все мячи всего за 16 минут в начале второго тайма. При этом Кристиан Нобоа мог открыть счет в первой части встречи, но его гол отменили из-за офсайда. Эквадорец помог отличиться партнерам Антону Заболотному и Сергею Терехову, а также Артуру Юсупову, а Жоаозиньо направил мяч в цель ударом со штрафного.

«Сочи» на третьем месте и всего на очко отстает от серебряной строчки. Туляки остаются в борьбе за выживание.