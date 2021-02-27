«Сочи» забил 4 мяча «Арсеналу» всего за 16 минут и вышел на третье место

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27 Февраля 2021, 20:54,
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«Сочи» уверенно стартовал в 2021 году. После победы над «Краснодаром» в Кубке команда Владимира Федотова разнесла оборону «Арсенала» со счётом 4:0, забив все мячи всего за 16 минут в начале второго тайма. При этом Кристиан Нобоа мог открыть счет в первой части встречи, но его гол отменили из-за офсайда. Эквадорец помог отличиться партнерам Антону Заболотному и Сергею Терехову, а также Артуру Юсупову, а Жоаозиньо направил мяч в цель ударом со штрафного.
«Сочи» на третьем месте и всего на очко отстает от серебряной строчки. Туляки остаются в борьбе за выживание.
Протокол игры
|Сочи
|4:0
|Арсенал Тула
|(1:0) Заболотный Антон 51'
|(2:0) Терехов Сергей 53'
|(3:0) Жоаозиньо Рамос 58'
|(4:0) Юсупов Артур 67'
Джанаев Сослан • Мевля Миха • Миладинович Иван • Заика Кирилл • 81'Маргасов Тимофей 65' ( Новосельцев Иван ( 65') • Нобоа Кристиан 82' ( Барсов Максим ( 82') • Цаллагов Ибрагим • Терехов Сергей • Жоаозиньо Рамос 78' ( Дуганджич Марко ( 78') • Юсупов Артур 78' ( Пруцев Данил ( 78') • Заболотный Антон 78' ( Руденко Александр Александрович ( 78')
Запасные: Прохин Данила • Набиуллин Эльмир • Пруцев Егор • Заболотный Николай • Адамов Денис
Нигматуллин Артур • Бауэр Роберт • Бурлак Тарас • Довбня Александр Евгеньевич 41' 59' ( Коновалов Игорь ( 59') • Григалава Гиа • 68'Чаушич Горан 69' ( Пантелеев Владислав ( 69') • Кангва Кингс 71' ( Джорджевич Лука ( 71') • Ломовицкий Александр • Панченко Кирилл 59' ( Ткачёв Сергей ( 59' ) • 86'Кангва Эванс 46' ( Горбатенко Игорь ( 46') • Луценко Евгений
Запасные: Хагуш Анри • Громыко Валерий • Хлусевич Даниил • Шамов Егор • Рассказов Николай • Сокол Артём • Левашов Михаил
27 февраля. Стадион "Фишт" (Сочи).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Тула, Сочи
Сочи с победой!!! Красавэлы!
Похоже, что Арсенал, наряду с безнадежным Тамбовом, не жилец.