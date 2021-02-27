Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Сочи» забил 4 мяча «Арсеналу» всего за 16 минут и вышел на третье место

27 Февраля 2021, 20:54,

«Сочи» уверенно стартовал в 2021 году. После победы над «Краснодаром» в Кубке команда Владимира Федотова разнесла оборону «Арсенала» со счётом 4:0, забив все мячи всего за 16 минут в начале второго тайма. При этом Кристиан Нобоа мог открыть счет в первой части встречи, но его гол отменили из-за офсайда. Эквадорец помог отличиться партнерам Антону Заболотному и Сергею Терехову, а также Артуру Юсупову, а Жоаозиньо направил мяч в цель ударом со штрафного.

«Сочи» на третьем месте и всего на очко отстает от серебряной строчки. Туляки остаются в борьбе за выживание.

Протокол игры  
Сочи 4:0 Арсенал Тула
(1:0) Заболотный Антон 51'    
(2:0) Терехов Сергей 53'    
(3:0) Жоаозиньо Рамос 58'    
(4:0) Юсупов Артур 67'    
Джанаев Сослан Мевля Миха Миладинович Иван Заика Кирилл   81' Маргасов Тимофей   65' (Новосельцев Иван (   65') Нобоа Кристиан   82' (Барсов Максим (   82') Цаллагов Ибрагим Терехов Сергей Жоаозиньо Рамос   78' (Дуганджич Марко (   78') Юсупов Артур   78' (Пруцев Данил (   78') Заболотный Антон   78' (Руденко Александр Александрович (   78')
Запасные: Прохин Данила Набиуллин Эльмир Пруцев Егор Заболотный Николай Адамов Денис
Нигматуллин Артур Бауэр Роберт Бурлак Тарас Довбня Александр Евгеньевич   41'   59' (Коновалов Игорь (   59') Григалава Гиа   68' Чаушич Горан   69' (Пантелеев Владислав (   69') Кангва Кингс   71' (Джорджевич Лука (   71') Ломовицкий Александр Панченко Кирилл   59' (Ткачёв Сергей (   59'   86') Кангва Эванс   46' (Горбатенко Игорь (   46') Луценко Евгений
Запасные: Хагуш Анри Громыко Валерий Хлусевич Даниил Шамов Егор Рассказов Николай Сокол Артём Левашов Михаил
27 февраля. Стадион "Фишт" (Сочи).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Сочи
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Комментарии (2)
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0
jUMPER
27 Февраля 2021, 21:15

Сочи с победой!!! Красавэлы!

1
CELTIC FROST
27 Февраля 2021, 21:00

Похоже, что Арсенал, наряду с безнадежным Тамбовом, не жилец.

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