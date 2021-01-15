Федотов не верит в переход Кокорина в «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в стан «южан», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы говорим о каких-то вбросах и фейках!» - заявил наставник сочинцев. «Мы не потянем его условия. Да, теоретически это возможно, но это все просто рассуждения».

В текущем сезоне Александр Кокорин провёл за «Спартак» 10 игр во всех турнирах, забил два мяча и отдал один ассист. Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард провёл как раз в «Сочи», где отметился семью голами и двумя голевыми передачами.