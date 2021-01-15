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Федотов не верит в переход Кокорина в «Сочи»

15 Января 2021, 22:34,

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Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в стан «южан», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы говорим о каких-то вбросах и фейках!» - заявил наставник сочинцев. «Мы не потянем его условия. Да, теоретически это возможно, но это все просто рассуждения».

В текущем сезоне Александр Кокорин провёл за «Спартак» 10 игр во всех турнирах, забил два мяча и отдал один ассист. Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард провёл как раз в  «Сочи», где отметился семью голами и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Сочи, РПЛ
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