Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Парфёнов рассказал о подготовке «Арсенала» ко второй части сезона

13 Января 2021, 11:23,

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Рулевой тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов высказался о подготовке своей команды ко второй половине сезона-2020/2021 российской Премьер-лиги.

«Необходимо привести ребят в одно состояние, чтобы была возможность дальше проводить полные матчи и заниматься тактическими моментами.

Только через работу будет что-то получаться. Удачу надо вернуть трудом, терпением. Именно это хочется получить от ребят», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

На зимнюю паузу «Арсенал» ушел на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. После 19 туров на счету «оружейников» 14 набранных баллов.

В первом матче после перерыва подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с «Сочи». Матч пройдет 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
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