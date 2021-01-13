Парфёнов рассказал о подготовке «Арсенала» ко второй части сезона

Рулевой тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов высказался о подготовке своей команды ко второй половине сезона-2020/2021 российской Премьер-лиги.

«Необходимо привести ребят в одно состояние, чтобы была возможность дальше проводить полные матчи и заниматься тактическими моментами.

Только через работу будет что-то получаться. Удачу надо вернуть трудом, терпением. Именно это хочется получить от ребят», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

На зимнюю паузу «Арсенал» ушел на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. После 19 туров на счету «оружейников» 14 набранных баллов.

В первом матче после перерыва подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с «Сочи». Матч пройдет 27-го февраля.