Парфёнов рассказал о подготовке «Арсенала» ко второй части сезона

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13 Января 2021, 11:23,
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Рулевой тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов высказался о подготовке своей команды ко второй половине сезона-2020/2021 российской Премьер-лиги.
«Необходимо привести ребят в одно состояние, чтобы была возможность дальше проводить полные матчи и заниматься тактическими моментами.
Только через работу будет что-то получаться. Удачу надо вернуть трудом, терпением. Именно это хочется получить от ребят», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.
На зимнюю паузу «Арсенал» ушел на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. После 19 туров на счету «оружейников» 14 набранных баллов.
В первом матче после перерыва подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с «Сочи». Матч пройдет 27-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов