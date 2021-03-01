Терехов: «Вторым голом мы прибили «Арсенал» так, что они опустили руки»

Полузащитник «Сочи» Сергей Терехов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий по матчу с «Арсеналом» (4:0).

- Почему, по-вашему, получилось два разных тайма? В первом борьба, а во втором четыре мяча и до свидания?

- Я бы не сказал, что сильно два разных тайма. У нас в первом тайме тоже были моменты, но мы их не смогли реализовать. А что касается второго тайма, то мы вышли и забили быстрый гол. Мне кажется, «Арсенал» немного потерялся, и вторым голом мы их прибили так, что они опустили руки. Далее, скажем так, играли в свое удовольствие.

- Действительно, у вас получилось три мяча за семь минут. Конечно, такое не планируется. Что стало определяющим фактором в том, что так быстро все залетело?

- Я бы не назвал какой-то определенный определяющий фактор, просто мы старались делать то, что мы наигрываем на тренировках, что требует тренер. Из-за этого и получаются такие комбинации. Соответственно завершение таких комбинаций приводит к этому.

- А что вы там тренируете, можете рассказать? Какой был конкретный план игры на «Арсенал»? Как вы собирались сыграть на их слабых сторонах?

- Тренируем то, что вы видите на поле во время игр. А постарались мы использовать фланговые зоны, в частности то, что правый защитник не доигрывает.