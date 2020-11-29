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Слуцкий: «Очень благодарен ребятам, что продемонстрировали характер»

29 Ноября 2020, 18:48,

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме было ощущение, что «Рубин» начинает играть вторым номером, а ЦСКА поджимает, а вот потом все поменялось.

- В первом тайме в первые 20 минут, я считаю, мы играли в один из лучших футболов в этом сезоне, мы контролировали игру, имели два стопроцентных момента, один из них у Игнатьева. Вторую половину первого тайма действительно ЦСКА заставил нас сесть поглубже. Где-то мы теряли мячи. Может быть, был один момент, когда Медведев выручил, а все остальное были подходы опасные. Во втором тайме после того, как мы провели три замены, у нас появилось больше сил. Явно люди, вышедшие на замену, очень усилили игру. Это касается Зуева, Ин Бома, Деспотовича. Мы в такой сложной кадровой ситуации. Тот же Ин Бом провел одну тренировку, Деспотович тоже. Тот же Старфельд тоже прилетел два дня назад, поэтому я очень благодарен ребятам, что продемонстрировали характер и в такой тяжелой игре смогли добиться положительного результата.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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