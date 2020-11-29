​Сигурдссон: «Конкуренты потеряли очки, ЦСКА может укрепить лидерство»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался по поводу воскресного матча команды против «Рубина».

«Будем тяжёлый матч. Летом мы дважды не смогли обыграть «Рубин», постараемся сделать это сегодня. Тем более конкуренты потеряли очки, и у нас есть отличные шансы укрепить свою позицию», - приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Матч между «Рубином» и ЦСКА в Казани стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Рубином» ЦСКА увеличит отрыв от «Зенита» на вершине турнирной таблицы до трёх очков.