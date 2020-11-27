Ганчаренко: «Карпов никогда не сломается психологически»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на YouTube-канале Нобеля Арустамяна поделился мнением об игре защитников.

- По поводу молодых защитников. Я понимаю, что Фукс травмирован, а Васин не в лучшей форме. Но вот Карпов и Дивеев, первому 18 лет, второй постарше. Но вот эти регулярные ошибки? Вам не страшно, что ошибки Карпова просто влияют на его психологию, что он просто не сможет выйти на уровень по этой причине?

- Откуда берется эта оценка? Я смотрю по статистике, мы традиционно являемся командой, которая меньше всех пропускает. Мы, может быть не всегда, но по xG допускаем меньше всех голевых моментов. Это не критическая составляющая. Голы забиваются из центральной зоны, а там не всегда можно найти ошибку в действиях центрального защитника. Другое дело, как к этому относятся. К сожалению, пресса и болельщики очень сильно повлияли на Васина. Если он у нас лучший защитник в матче с «Рубином» и выиграл 8 из 10 единоборств у Хвичи, но совершает какой-то ляп, причем все понимают, что это ляп. Соответственно на него усиливается давление, но до этого он сделал все, что надо тренеру. Соответственно Васин начинает думать о той ошибке, которую совершил.

- Васину больше 30 лет, как он может…?

- Хорошо, тогда возьмем Карпова. Если забивают гол, можно обвинить любого центрального защитника. Это вполне естественно, ты не можешь играть таким образом, чтобы у тебя не было голевых моментов, Игорь еще должен какую-то работу проделать.

- Не сломается ли Карпов?

- Никогда этого не будет. У него прошел момент, и он находится в другом совсем состоянии.

- А почему Васин в 32 года так переживает, думает, сомневается, ошибается? Он в «Уфе» у вас был отличным защитником с «Рубином» ужасная ошибка, щитки забыл. Как так?

- Есть техника, есть тактика, есть технические качества, но над всем этим стоит психология. Как игрок умеет с помощью тренера, семьи справиться с такой ситуацией