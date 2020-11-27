Ганчаренко: «Две травмы Фукса - если сказать, что они были на ровном месте, это ничего не сказать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на YouTube-канале Нобеля Арустамяна рассказал о двух травмах новичка Бруно Фукса.

- Здесь очень такая для нас неприятная ситуация, потому что эти две травмы - если сказать, что они были на ровном месте, это ничего не сказать. Он получил травму, выходя на поле в матче с «Ахматом», его ускорение было с момента ускорения от кромки поля до штрафной, вот в этом промежутке он получил травму. В это сложно поверить.

- Может он был не готов?

- Он был на тренировке, он был в игровом тонусе. Может быть, момент, что у него был период адаптации. Он получил травму на второй неделе после переезда в Москву. Может быть, это все вкупе и сыграло, может что-то микро было, не знаю. Когда видишь игрока на тренировке, мониторишь каждый день состояние. И тут выходишь и получаешь травму. Более того, вторая травма практически такая же, когда он уже всё, полностью готов, делает всю работу на максимуме. Потом выход на тренировку, проведя разминку, часть основной части и потом получает травму… Мы сейчас сделали глубокий анализ, там массу тестов взяли, много с какими врачами физиотерпевтами общались, чтобы больше такого не повторилось. Надеемся, что мы его восстановим, и он заиграет на том уровне, котором может.

- Часто говорят, что в больших российских командах после больших трансферов тут же идет давление на тренера: «Ставь! Ставь! Ставь! Ставь! Он должен играть, цена как минимум не должна падать, а то и расти». У вас такое происходит? В ЦСКА новый инвестор и новые деньги?

- Нет, абсолютно. Более того, у меня такая ситуация, что если наш молодой футболист на уровне, то он будет играть. Ни разу у нас не было такого упрека ни от Гинера, ни от Бабаева, ни от Орешкина по поводу того, почему кто-то не играет. Если кто-то не играет, значит, свой футболист сильнее. Более того, почему так оцениваем, что падает в цене? Почему не говорим о том, что более дорого можно продать. Вопрос таким образом у нас не стоит.