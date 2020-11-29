Абильдгор: «В последних матчах мы сыграли не так успешно и сегодня с первых минут постарались завладеть инициативой»

Лучший футболист матча «Рубин» - ЦСКА Оливер Абильдгор поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- «Рубин» не выглядел фаворитом, но на деле показал очень симпатичный футбол.

- Да, действительно сегодня была очень непростая игра. В нескольких последних матчах мы сыграли не так успешно и сегодня с первых минут постарались завладеть инициативой, в итоге одержали победу, что очень здорово.