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Ганчаренко: «Понятно, что Слуцкий хорошо знает нашу команду»

29 Ноября 2020, 16:33,

Global Look Press

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Как дела с эмоциональной точки зрения? Все мы смотрели матч с «Фейеноордом», вы хорошо играли. Наверное, вдвойне обидно, что не сумели забить?

- В таком графике скорее эмоционально сложнее футболистам приходится, потому что много матчей, много переездов, перелетов, где-то одни погодные условия, где-то другие. Надеемся, что мы с этим справляемся. Тем более, достаточно молодая команда, чтобы выдерживать тот график, который есть.

- Держали противостояние с «Рубином» в отдельном ключе? Все-таки Леонид Викторович Слуцкий, история взаимоотношений в последнее время, потому что при Слуцком «Рубин» еще не проигрывал ЦСКА, или для вас это рядовой матч?

- Тут понимаете, в любом случае мы готовимся к конкретному сопернику. Понятно, что Леонид Викторович многое выиграл, хорошо знает нашу команду, несмотря на то, что был в другом чемпионате, он смотрел много наших матчей. Мы знаем его требования, поэтому  не могу сказать. В любом случае это сражение за очки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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