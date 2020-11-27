Ганчаренко подробно рассказал о демарше после 0:4 от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на YouTube-канале Нобеля Арустамяна вспомнил об июньском отъезде из команды в Минск.

- Переломный момент в ЦСКА случился после истории с вами, когда вы уехали и приехали. Был счет 0:4 против «Зенита», вы попрощались. Что там происходило?

- Мой детский тренер сказал когда-то хорошую фразу: «Горячее говно очень быстро остывает». Это не тот случай, когда ее можно применить, да, это было. Но самое главное, это оценка не сиюминутного результата. На мой взгляд, показалось, что перестали расти те футболисты, которые под моим началом. Всегда надо делать какой-то вывод. Порой нужен новый толчок или новые идеи для того, чтобы они выросли. Может быть, это позволило мне поменять схему, прийти к каким-то новым идеям, чтобы потом все стало немного лучше.

Поражение от «Зенита» очень сильно ударило. В перерыве матча можно быть как угодно настроенным, но я не уходил во время игры, это тоже важно. В перерыве ты еще можешь каким-то образом мотивировать команду.

- Вы сели в машину и поехали в Минск. Дальше что происходит? Тренера нет. Как у вас была связь с Бабаевым в эти дни?

- Поездка была изначально запланирована. С Бабаевым мы после игры пообщались: «Я принимаю любое решение, привожу свои доводы, почему я так сделал, а вы принимаете решение». После моего возвращения с Романом Юрьевичем и Евгением Ленноровичем мне сильно досталось, страшно меня покритиковали. Сказали: «Ты остыл, как то говно, про которое ты сказал? Сейчас иди работай». За что я им, конечно, благодарен.

- Когда вы были в Минске, вам говорили возвращаться?

- Конечно, мы с Бабаевым обсудили, мол «давай не занимайся ерундой, отдохни какое-то время и приезжай».

- Это уникальный случай. Я не знаю клуба, который даст тренеру, который объявил команде об уходе, остыть после отъезда и дать ему, чтобы он вернулся. Это невозможно в любой команде России.

- Наверное, да. Таких случаев вообще нет. Это было честно, не было закулисной возни с моей стороны, со стороны клуба. Может быть, что-то назревало, рано вылилось наружу, и организм стал более здоровым.

- Вы сразу после первого звонка или смс приняли решение возвращаться, или вам нужно было время подумать еще?

- Я уже не помню. Несколько раз мы пообщались, и потом решили, что я возвращаюсь, прихожу в клуб, и мы думаем, как жить дальше.

- Вы приезжаете в команду, как она вас встретила?

- Настороженно, как и должна встречать. Есть работа клуба, промониторили ситуацию со всех сторон, не только с моей стороны, а и со стороны футболистов, как они будут относиться к тренеру. Тут самое важное, что не было такого, что мои слова были против команды, какие-то оскорбительные слова в адрес какого-то футболиста, клуба или что-то. Это была искренняя оценка, что у меня не идет, и им нужно что-то новое.

- Вы приехали и смотрели матч с «Динамо» с трибуны. Как это происходило, вы спускались в раздевалку?

- Я приехал в ложу смотреть футбол, а после игры вернулся к команде. Сейчас ковидная ситуация. Я вроде как побыл на карантине и вернулся.