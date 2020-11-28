Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Ганчаренко выступил за отмену лимита на легионеров

28 Ноября 2020, 09:59,

Global Look Press

Рулевой московского ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

«Любой лимит - это не очень хорошо. Столько лимитов было в последние годы. Какой из них повлиял, нелегко ответить. Я выступаю за отмену любого лимита, чтобы все игроки могли конкурировать», - рассказал белорусский тренер на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.

С сезона-2020/2021 лимит в чемпионате России «8 легионеров+17 россиян» в заявке команды.

По итогам первого круга РПЛ ЦСКА под руководством Ганчаренко лидирует в таблице, имея в своем активе 32 очка. Отрыв от идущего вторым петербургского «Зенита» составляет один балл.

Ближайший матч «армейцы» проведут на выезде против казанского «Рубина». Игра пройдет в воскресенье, 29-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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Комментарии (2)
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0
Ibray
28 Ноября 2020, 10:53

Никогда не понимал, почему он ГАнчаренко? Кто-то из его предков был ганчар? Кто это, чем занимался?

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