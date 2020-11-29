Деспотович: «Я безумно счастливый»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в рамках шестнадцатого тура чемпионата России.

«Бывает такое, что долго не играешь, потом выходишь на поле и забиваешь. Я безумно счастливый. Сейчас болит уже другая нога, но буду надеяться, что все будет хорошо», - цитирует Деспотовича пресс-служба «Рубина».

28-летний сербский нападающий пропустил порядка месяца из-за травмы.

В нынешнем сезоне Джордже сыграл четырнадцать матчей за «Рубин» в российской Премьер-лиге, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Деспотович подписал долгосрочный контракт с казанским клубом в июле нынешнего года.