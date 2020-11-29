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Деспотович: «Я безумно счастливый»

29 Ноября 2020, 23:18,

Global Look Press

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в рамках шестнадцатого тура чемпионата России.

«Бывает такое, что долго не играешь, потом выходишь на поле и забиваешь. Я безумно счастливый. Сейчас болит уже другая нога, но буду надеяться, что все будет хорошо», - цитирует Деспотовича пресс-служба «Рубина».

28-летний сербский нападающий пропустил порядка месяца из-за травмы.

В нынешнем сезоне Джордже сыграл четырнадцать матчей за «Рубин» в российской Премьер-лиге, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Деспотович подписал долгосрочный контракт с казанским клубом в июле нынешнего года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Джордже Деспотович
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