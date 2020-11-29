Леонид Слуцкий обыграл ЦСКА в Казани, не дав оторваться от "Зенита"

Интрига встреч «Рубин» - ЦСКА в последнее время одна: противостояние Леонида Слуцкого своему бывшему клубу. Армейцы в этом сезоне ведут серьёзную борьбу за самые высокие места, а вот казанцы выступают довольно нестабильно. Команда может победить на выезде «Зенит», но проиграть «Химкам». К отчётному матчу хозяева подошли с двумя подряд поражениями и явно не собирались продолжать понижение в турнирной таблице.

Московский ЦСКА продолжает участие в еврокубках, поэтому относится к той категории команд, которая проводит сезон в колоссально тяжёлом графике. В то же время победа над «Рубином» позволила бы команде Ганчаренко воспользоваться осечкой «Зенита» и оторваться от него сразу на три очка. На кону стояло многое, и матч обещал быть крайне интересным и зрелищным.

Леонид Слуцкий до игры сообщил о надежде на скорейшее возвращение в состав отсутствующих игроков. Так, на игру с ЦСКА в основу вернулись Старфельт и Игнатьев, а Деспотович и Ин Бом начали игру на скамейку запасных. Уремовича и Кварацхелии по-прежнему нет. У армейского коллектива тоже существуют проблемы с составом. Нет Набабкина, Фухса, Фернандеса, Кучаева, Дзагоева. Впрочем, кадровые проблемы не обошли в этом сезоне никого.

Начало поединка подтвердило надежды на зрелищность. Уже на пятой минуте Иван Игнатьев был готов к тому, чтобы счёт открыть, но с его опасным ударом справился Игорь Акинфеев, удачно выставив ногу. И в дальнейшем игроки «Рубина» не собирались отдавать инициативу сопернику, всерьёз настроившись отобрать очки у одного из лидеров сезона. Вскоре пришёл в себя и ЦСКА, ответив не менее опасным ударом Влашича, но блеснул голкипер Никита Медведев, вытащивший мяч из-под перекладины.

Команды действовали на приличных скоростях, у ЦСКА выделялся Эджуке, который находил отличные моменты для своих партнёров. В одном из них он опасно прострелил с левого края, выложив пас-конфетку для Чалова, но Фёдор с линии вратарской умудрился пробить выше перекладины. «Рубин» ответил опасным ударом Макарова, который смог пробить мимо вышедшего Акинфеева, но при этом в створ не попал. Весьма активный первый тайм обещал продолжение обоюдоострой борьбы, и была уверенность, что голы обязательно будут.

Начало второго тайма получилось не таким активным, хотя команды по-прежнему действовали с акцентом на атакующие действия. За полчаса до конца на поле вышел Джордже Деспотович, и этот выход стал знаковым. Шатов исполнил штрафной удар, а Деспотович чуть ли не первым касанием с линии вратарской переправил мяч в створ. Казалось, что после этого успеха игроки ЦСКА бросятся в нападение большими силами, но этого не произошло. «Рубин» продолжал контролировать ход встречи, не давая сопернику разгуляться на своей половине.

Ганчаренко выпустил на поле Гайча и Бистровича, но особых дивидендов атаке ЦСКА это не дало. Армейцы владели мячом, но при этом серьёзных проблем у голкипера Медведева не было. Казанцы делали всё возможное, чтобы засушить игру, при этом и сами периодически переходили с мячом на чужую половину поля, но особо не обостряя. Ближе к концу тайма пришлось делать и обратную замену. Получивший повреждение Деспотович вновь отправился решать проблемы медицинского плана. ЦСКА попытался насесть на последних минутах, но казанцы отбились и добились важной победы.

Таким образом, ни одна из команд Российской Премьер-лиги, участвующих в еврокубках, в 16-м туре не победила. "Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью, а ЦСКА и "Краснодар" и вовсе проиграли. Провал и там, и там. Вот такая пища для размышлений.

Андрей СЕРГЕЕВ