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Слуцкий: «Основная задача - чтобы футболисты, которые у нас отсутствовали, всё-таки появились»

29 Ноября 2020, 16:27,

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Основная задача - чтобы все-таки футболисты, которые у нас отсутствовали, все-таки появились, и попытались мы решить свои кадровые проблемы. Сегодня два футболиста в стартовом составе, это Старфельд и Игнатьев, и два игрока, которые не могли принять участие в прошлом поединке, они находятся на скамейке запасных. Это Деспотович и Ин Бом. Это основное, что мы пытались сделать в течение недели - вернуть в строй игроков, которые не могли играть в матче с «Ростовом».

- Все равно пока нет Уремовича и Хвичи. Расскажите про них.

- Кварацхелия пока еще продолжает болеть, и мы здесь вряд ли можем давать какие-то прогнозы, нам здесь никто не может дать такого прогноза. Что касается Уремовича, он продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, которую получил в национальной сборной Хорватии. У него есть достаточно большие шансы принять участие в следующей игре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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