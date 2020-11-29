Ахметов попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Рубином»

В воскресенье ЦСКА имеет возможность оторваться от «Зенита» на три очка и закрепиться на вершине таблицы Премьер-лиги. Для этого команде Виктора Ганчаренко нужно обыграть на выезде «Рубин».

Тренер «армейцев» решил включить в стартовый состав таких игроков: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Марадишвили, Зайнутдинов, Влашич, Чалов, Эджуке.

Стартовый свисток в Казани прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в первом круге «Рубин» обыграл ЦСКА на выезде со счётом 2:1.