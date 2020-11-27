Ганчаренко: «У дриблинга Эджуке есть обратная сторона медали»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на YouTube-канале Нобеля Арустамяна поделился мнением об адаптации и проблемах новичков.

- Кто из тех, кто приехал из дальнего зарубежья - Эджуке, Гайч, Фукс - кто быстрее всего адаптировался?

- По Бруно Фуксу сложно что-то сказать, потому что мы его по сути дела еще не видели. Он провел две тренировки, сломался один раз, сломался второй раз. По нему оценку мы дадим только после Нового года. Первый, кто лучше всего адаптировался, это Чиди. Все-таки ему проще, он более зрелый футболист и уже поиграл на достаточно серьезном уровне. Он наиболее мягко адаптировался под команду и его стиль. Но еще есть отдельные вопросы, потому что одно дело, когда играешь один матч в неделю, а другое, когда играешь три матча в неделю, здесь нужна адаптация.

- Вы знаете самое популярное мнение по Эджуке? Человек с феноменальными техническими возможностями, скорость, работа с мячом, но при этом просто абсолютно не обученный тактически. Как этим быть?

- Нет, не могу так сказать, есть гораздо более тяжелые примеры, что такое тактика для футболиста. Чиди очень хорошо знает о своем расположении на поле, четко знает, как ему атаковать, он очень управляемый в обороне. Единственное, что он слишком сильно заигрывается со своим дриблингом, но надо понять, что есть другая сторона медали. Он очень сильно выматывает защитника соперника, он заставляет опорного или второго защитника страховать, появляется какое-то пространство. Нельзя сказать, что это плохо. Мы в свое время Мусу очень сильно критиковали, раньше говорили, что у него кроме скорости ничего нет. Мы сейчас понимаем, что надо улучшить Чиди, чтобы его дриблинг превращался во что-то более конкретное - в пас или гол.