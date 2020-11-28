Талалаев: «Не понравилось, что мы цепляемся за этот ничейный результат»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я очень благодарен ребятам за то, что провели такую цельную игру. Был такой момент, когда показалось, что мы тоже устали. Где-то минуты с 65-й, поэтому провели кучу замен. Но как мы предполагали перед игрой, абсолютно хорошая организованная дисциплинированная команда «Локомотив», нормально подготовленная. Видели, как ребята играли, пластались? Уровень мастерства, я считаю, у наших ребят сопоставим. В многих эпизодах имели хорошие моменты, ударов по воротам мы нанесли… Я вообще говорю, что если больше 15 наносим, я редко ругаю своих игроков. Сегодня был хороший вратарь у соперников и нас тоже. Немножко не хватило именно в завершении. Если перед сезоном мне кто-то сказал, что мы у участников Лиги чемпионов заберем 4 очка в чемпионате, наверное, я был бы доволен. Сейчас же по игре мне не понравилось две вещи - мы цепляемся за этот ничейный результат. Видели, в концовке у меня центральные защитники и вратарь затягивали игру. С этим мы будем бороться, выжигать каленым железом, потому что нужно идти до конца, пока есть силы, и пытаться вырвать три очка. У нас должны быть психология победителей.