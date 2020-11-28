Талалаев - об итогах первого круга: «Перестали делить соперников на равных и неравных»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на клубном канале в YouTube назвал главные проблемы команды.

- О первом круге.

- Я, наверное, найду мало тренеров, которые будут удовлетворены качеством игры и результатом. Результат - всегда понятие относительное, если ты не идешь на первом месте. Да, мы потихонечку обретаем определенные качества, которые позволяют нам играть в тот футбол, который мы планируем, агрессивный, современный с большим количеством ударов по воротам соперника, большим количеством отборов и зонами, где мы можем управлять игрой - направлять соперника в нужные зоны, отбирать мяч. Но, безусловно, можно работать лучше, поэтому до удовлетворенности нам еще далековато.

- О психологии.

- Вообще считается, что самое сложное - изменить подход у людей в голове. За эти три месяца мы увидели, что команда перестала делить соперников на равных и неравных. С любым соперником выходим и играем с позиции того, что мы можем навязать на футбольном поле, а не подстраиваемся к другой команде. Второй момент, это реакция на пропущенные голы. Ведь когда команда забивает гол, все понятно, это воодушевление, пропускает - это такие же эмоции, только с отрицательным знаком, им нельзя поддаваться. То, как мы стали реагировать после того, как пропускаем, я бы хотел не пропускать, но то, как ребята продолжают играть в футбол, брать инициативу в свои руки, у них вырастают крылья за спиной, это не может не радовать. Еще больше, знаете, как хищники почувствуют кровь, когда почувствуешь слабину у соперника, мне бы хотелось, чтобы они научились дожимать, забив гол, продолжать атаковать. Все-таки еще остается шлейф психологический, что мы забиваем и успокаиваемся. Есть над чем работать.

- О реализации.

- Мы имеем самый большой показатель по недореализации голов. Это показатель xG. У нас в лиге мы семь голов забили. Моментов насоздавали достаточно, а реализовать не можем. Самое главное, в чем надо прибавить сегодняшнему «Ахмату» - это в реализации голевых моментов, поэтому есть еще куча факторов, по которым мы должны работать. Самое главное изменение, которое мне нравится, и которое мы будем продолжать, это то, что мы научились реализовывать свои сильные стороны. На каждого соперника мы знаем, что можем сделать, и что можем завуалировать, спрятать. Умение спрятать слабости и реализовывать то сильное, что у нас есть, вот это мы будем совершенствовать, потому что невозможно быть хорошим во всем. Нельзя сразу все подтянуть к такому уровню клубов с многомиллионными бюджетами, но мы постараемся на умении играть на своих сильных качествах достигать максимального результата.