Талалаев: «По качеству игры на последнем отрезке «Химки» - одна из лучших команд»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (0:0) объяснил тактические решения и оценил ближайших соперников.

- Насколько тяжелым был график матчей? Последние три игры были с командами, выступающими в Лиге чемпионов, при этом «Ахмат» набирал очки. Каким будет на этом фоне следующий отрезок - матчи с «Сочи», «Ростовом» и «Рубином»?

- Мы подошли к такому этапу, что перестали делить команды на равные, сильнее нас или слабее нас. Мы пришли к такому пониманию после матча с чемпионом, что можем в принципе противостоять любой команде. Сложность чемпионата сейчас такая, что не угадаешь, какая команда будет смотреться более ярко. Мы сегодня смотрели игру «Химок», у нас было время. Я могу сказать, что по качеству игры на последнем отрезке это одна из лучших команд. Поэтому мы не подходим с такой градацией, что это команда Лиги чемпионов, а это команда, которая борется за середину. В каждом матче мы выходим с конкретной задачей набрать три очка. Сегодня не получилось. Конечно, полностью удовлетворения нет. Мне немного не понравилось в концовке, что мы начали затягивать время, в ряде эпизодов так делали и вратарь, и опытные центральные защитники. Это свойственно, они чувствуют игровой ритм и знают, как цепляться за этот результат. Но мне бы очень хотелось, чтобы в будущем мы до финального свистка стремились бежать вперед и вырвать три очка, а не ничью даже в матчах с такими соперниками. Это, наверное, самое главное изменение в психологии, которое должно произойти в головах. Это сложно и не за сию минуту делается, но мы будем к этому стремиться. Я уверен, что мы придем к такому результату, потому что при сегодняшней системе очков мы два раза сыграли вничью в последних матчах, это дало нам два очка. Мы могли один матч выиграть, а другой проиграть, и это дало бы три очка. Это нужно и головой, и сердцем понять и реализовывать на поле - биться до последней секунды в расчете на то, что можно вырвать все-таки победу.

- Бериша начал игру на правом краю, а в середине второго тайма он передвинулся на другой фланг. Это был тактический ход или решение принималось по ходу игры?

- Игроки сами приняли решение. Часто задают вопрос - удар паненкой или поменялись при штрафном или угловом. Организация предполагает и вариативность, и креатив ребят, они должны творить на поле и это делают. Харин готовился к определенной связке для того, чтобы нейтрализовать самое опасное звено «Локомотива». Они с правого фланга забили пять мячей, из них четыре в быстрых атаках. Поэтому мы его убрали, чтобы он не работал в обороне, сначала на другой фланг, на наш правый. Потому что Бериша ценен своими действиями в атаке. После того, как мы увидели, что особого акцента нет, и игра распределяется, мы захватили управление игрой, ребята заняли более привычные им позиции и стали играть на своих сильных качествах, это нормально. Футболисты должны понимать, что у них хорошо получается, и реализовывать это на поле.

- Вне заявки был Семёнов, каково его самочувствие, и когда он вернется на поле?

- Семёнов уже начал тренироваться в тренажерном зале, провел две тренировки и сегодня начал бегать на улице. Я надеюсь, что послезавтра, когда у команды будет общая тренировка, он уже будет работать в общей группе. Плюс Лечи Садулаев залечит голеностоп и вернется к нам. Мы продолжаем ждать Ризвана, не все так оперативно у него все происходит, но рисковать здесь нельзя.