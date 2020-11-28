​«Локомотив» назвал состав на игру с «Ахматом»

В шестнадцатом туре чемпионата России «Локомотив» проведёт непростой поединок в Грозном против «Ахмата». Наставник «железнодорожников» Марко Николич решил включить в стартовый состав команды следующих исполнителей:

Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

Стартовый свисток на стадионе «Ахмат Арена» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что на неделе «Локомотив» провёл тяжёлый поединок в Мадриде, сыграв вничью с «Атлетико» (0:0).