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​«Локомотив» назвал состав на игру с «Ахматом»

28 Ноября 2020, 17:54,

ФК "Локомoтив"

В шестнадцатом туре чемпионата России «Локомотив» проведёт непростой поединок в Грозном против «Ахмата». Наставник «железнодорожников» Марко Николич решил включить в стартовый состав команды следующих исполнителей:

Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

Стартовый свисток на стадионе «Ахмат Арена» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что на неделе «Локомотив» провёл тяжёлый поединок в Мадриде, сыграв вничью с «Атлетико» (0:0).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Ахмат
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