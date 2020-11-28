Николич: «Недоволен результатом, но игра была хорошая»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Довольны ли вы результатом?

- Нет, недоволен результатом, но игра была хорошая. Одна и вторая команда красиво смотрелись, было много моментов с обеих сторон, удары и моменты. У нас была и штанга, и отмененный гол. Я счастлив, что соперник не забил. Закончили 0:0, но по ритму была достаточно хорошая игра двух хороших команд.