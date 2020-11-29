Талалаев: «Результат матча с «Локомотивом» закономерен, потому что встречались две хорошие команды»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:0).

- Если брать игру, то результат закономерен, потому что встречались две хорошие команды. Мы, может быть, чуть больше подходили к воротам, но, наверное, подходы соперника были даже острее. Мы смотрели моменты, Гудиев два раза выручил нашу команду.

Если брать сам матч, очень хороший цельный матч. Где-то один момент был где-то с 62-й по 75-ю минуту, когда мы немного потеряли нити игры и не создавали моменты. Сделали ряд замен, но и соперник в этот момент сделал замены, поддержав свежесть немного. Мы все увидели, что нет никаких проблем подготовить команду за 70 часов к матчу не состоит для грамотного тренера и хорошей медицинской бригады. Поэтому я бы в этом плане отметил «Локомотив».

Мне вообще нравится противостояние с тренером, который меняет схему по ходу матча, меняет подготовку. Мы готовились очень серьезно, знали, что у «Локомотива» очень хороший правый фланг, там есть Игнатьев, который очень здорово выглядел с «Атлетико» в Мадриде, но мы ждали фланг Живоглядов - Игнатьев, для этого готовили Евгения Харина, чтобы он помог, и Гришу уводили, чтобы он не оборонялся. После того, как увидели состав, решили ничего не менять в своей игре, раз уж подготовились. Немного смутило нас недомогание Анхеля. Он почувствовал спазм, и мы его вовремя сняли, не стали доводить до травмы. Поэтому кое-какое время для перестроения нам понадобилось. Уменьшилось количество доставок, которые должны были быть, фланговые диагонали. Саша Пуцко какое-то время входил в игру.

А так я поблагодарил ребят, мне нравится, что команда становится такой единой без провалов. Люди, которые выходят играть, знают свои обязанности, нет проблем на стандартах, которые раньше были. Раньше у нас выходящие на замену путались, что нужно делать при своих стандартах, при чужих. Немного не хватило остроты и реализации, как всегда. Но еще раз я доволен, как ребята отнеслись к матчу и как его отыграли.