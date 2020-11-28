«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в Грозном

Как показывает практика последних недель, командам из еврокубков матчи на внутренней арене даются очень тяжело. Вот и «Локомотив» после относительно удачного вояжа в Мадрид отправился в гости к разогнавшемуся «Тереку». Отсутствие дисквалифицированных Гилерме и Чорлуки, а также не очень хорошо чувствующего себя Антона Миранчука и получившего травму Смолова, казалось, не сулило команде Николича ничего хорошего. В целом, обошлось.

Как мы уже сказали, «Ахмат» на ходу. Команда не знает поражений с 18 октября, за 4 матча сыграв лишь один раз вничью с «Зенитом» в прошлом туре. Итогом удачной работы Андрея Талалаева стал тот факт, что грозненцы держатся в верхней части турнирной таблицы и уже всерьёз подпирают лидирующую группу российской Премьер-лиги. С «Локомотивом» не смог сыграть травмированный Одисе Роши, а вот Андрей Семёнов в строй вернулся.

Уже с первых минут поединка стало понятно, что играть первым номером «Локомотив» не собирается. Игроки «Ахмата» наладили контроль над мячом, но что интересно, москвичи при этом действовали впереди опаснее. Уже на 13-й минуте Эдер мог открывать счёт, пробив головой после подачи Куликова, но в великолепном прыжке свою команду выручил Виталий Гудиев. Железнодорожникам даже удалось на какое-то время забрать мяч под свой контроль, но «Ахмат» активизировался довольно быстро.

Надо отдать должное обороне «Локомотива», разгуляться сопернику она не давала. Защитники блокировали попытки дальних ударов, а если что и проходило, то опасным оно не являлось, и Антон Коченков справлялся. Продолжая обороняться, «Локомотив» вскоре создал ещё один момент у чужих ворот. Куликов подкараулил отскок после розыгрыша углового, пробил по воротам, но угодил в штангу. Вскоре уже «Ахмат» мог забивать после ошибки Райковича, но перебрасывавший вратаря Мелкадзе не попал в створ.

Если рассматривать итог первого тайма, то можно сказать просто: «Ахмат» атаковал больше, а «Локомотив» - опаснее. Не сильно изменился расклад и после перерыва, разве что игрокам из столицы России удалось подровнять время владения мячом. И практически сразу у гостей получилась потенциально опасная атака. Куликов великолепным пасом запустил Эдера, который проскочил вратаря, а вот найти своим прострелом партнёра в центре штрафной ему не удалось. Ворота уже были пусты. Грозненцы намотали себе на ус и вновь пошли вперёд.

Казалось, что «Локомотив» должен подсесть из-за напряжённого графика, но откровенного функционального провала во втором тайме не последовало. Более того, отрезками москвичи действовали даже активнее соперника, но ближе к концу свежесть «Ахмата» всё же дала о себе знать. Сначала «запожарила» оборона «Локомотива», подарив отличный шанс Владимиру Ильину, пробившему прямо в голкипера. Вскоре опасную атаку завершал и Бериша, но Коченков в прыжке свою команду выручил. Бернард тут же призвал оживиться болельщиков для заряда на решающий отрезок.

Заключительная десятиминутка показала, что на ничью не согласен никто. «Локомотив» собрался и тоже попытался наиграть на победу. Отличный момент был у появившегося на поле Зе Луиша, но с его мощным ударом с линии штрафной справился Гудиев. В итоге времени для гола командам так и не хватило. Футболисты "Локомотива" поддержали лигочемпионских коллег в лице «Зенита» и «Краснодара», которые также не смогли забить, а южане и вовсе свой матч проиграли. Календарь в этом сезоне лидеров прошлого не щадит.

Андрей СЕРГЕЕВ