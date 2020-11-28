​Магкеев и Куликов не помогут «Локомотиву» в матче с «Рубином»

В субботу вечером «Локомотив» проводит непростой гостевой поединок чемпионата России против «Ахмата» в Грозном. По ходу игры жёлтые карточки успели получить некоторые футболисты московской команды. В их числе – Станислав Магкеев и Даниил Куликов, для которых это были четвёртые предупреждения в сезоне Премьер-лиги.

Из-за перебора жёлтых карточек Магкеев и Куликов не помогут «Локомотиву» в матче следующего тура Премьер-лиги против «Рубина», который состоится пятого декабря.

Следить за матчем «Ахмат» - «Локомотив» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.