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​Магкеев и Куликов не помогут «Локомотиву» в матче с «Рубином»

28 Ноября 2020, 20:36,

Сергей Киврин

В субботу вечером «Локомотив» проводит непростой гостевой поединок чемпионата России против «Ахмата» в Грозном. По ходу игры жёлтые карточки успели получить некоторые футболисты московской команды. В их числе – Станислав Магкеев и Даниил Куликов, для которых это были четвёртые предупреждения в сезоне Премьер-лиги.

Из-за перебора жёлтых карточек Магкеев и Куликов не помогут «Локомотиву» в матче следующего тура Премьер-лиги против «Рубина», который состоится пятого декабря.

Следить за матчем «Ахмат» - «Локомотив» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Станислав Магкеев, Даниил Куликов
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