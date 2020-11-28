Николич: «У нас есть шансы, если сыграем очень дисциплинированно»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Локомотива» на этой неделе очень непростой маршрут Москва - Мадрид - Москва - Грозный - Москва. Насколько реально в тот промежуток времени между перелетами качественно позвонить и подготовить команду к игре?

- Реально это у нас очень трудный график. Наша работа - справляться с этим, у нас сложный график, причина этому ковид. Это правда, мы прилетели из Мадрида в Москву в четверг вечером, а сегодня прилетели здесь на матч с «Ахматом», много времени провели в самолете. С нами нет наших трех капитанов сегодня, это Гилерме, Баринов и Чорлука. Антон Миранчук, который неважно себя почувствовал, нужно было делать восстановление Зе Луишу и Владу Игнатьеву. Мы выпустили сегодня самую лучшую команду из возможных. Я уверен, что эта команда будет биться здесь против качественного соперника и агрессивного «Ахмата». Я верю, что у нас есть шансы, если сыграем очень дисциплинированно. Очень хороший футбол сегодня не на первом месте. Главное, чтобы была дисциплина, нужно набрать очки сегодня.